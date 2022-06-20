Son dakika haber... 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı

20.06.2022 21:50

Son dakika 3. sayfa haberi... - 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

- 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarındaki alt geçitte meydana gelen olayda 38 RU 124, 48 ACF 01, 38 AAT 572, 38 YC 526, 06 BEY 964 VE 27 V 6514 plakalı araçlar kaza yaptı. Meydana gelen kazada 38 RU 124 plakalı otomobil çarpmanın etkisi ile alt geçit duvarlarına çarpıp takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu güvenlik amacı ile çift yönlü olarak kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kocasinan, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı - Son Dakika

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