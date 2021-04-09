6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik şüpheli şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilen şahıslar, işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilecek.

(Gürcan Yılmaz/İHA)