Son dakika haber... 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında gözlerini kaybeden sanığa tahliye - Son Dakika

BURSA'da, sahte içki nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, sattığı içkiyi kendisinin de içtiği için zehirlenip, gözlerini kaybeden sanık Erhan Okumuşoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 4 sanığın ise tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.

Kentte geçen yıl yıl aralık ayında içki içtikten sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mümin Ayyıldız, Kenan Çetinkaya ve Mehmet Süpürgeci hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 1 KİŞİ SERBEST KALDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle ilgili Çorlu'dan Bursa'ya metil alkolü gönderen Muhammet Haksever, Bursa'da sahte içki üretip satan Uğur Kökkoparan, tekel bayiinde sahte içki üretip burada satan Birkan Başak, Kökkoparan'dan aldıkları sahte içkiyi başka kişilere satan Erhan Okumuşoğlu, Mesut Güler ve Kemal Bahçeci'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Bahçeci adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.Olayla ilgili cumhuriyet savcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında ölen her bir kişi için ayrı ayrı 'olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek' suçundan cezalandırılması talebiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı.'ZEHİRLENİP GÖZLERİMİ KAYBETTİM'Duruşmada savunma yapan sanıklardan Erhan Okumuşoğlu sattığı içkiyi kendisinin de tükettiğini, bu yüzden zehirlenip uzun süre hastanede kaldığını ve gözlerini kaybettiğini ifade ederek, "Boyacılık yapıyorum. Sahte alkol satmıyorum. 200 lira vererek 5 litre etil alkol aldım. Bu alkolü isteyen arkadaşlarıma da verdim. Satmadım, kimseye aracılık etmedim. Ben de kullandım ve zehirlendim. Uzun süre hastanede kaldım. Gözlerimi kaybettim, şu an görmüyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.'ÜZERİNDE ETİKET VARDI, İÇKİ YAPIP SATMADIM'Sanık Uğur Kökkoparan ise savunmasında, "Sigorta işi yapıyorum. Askere gittim geldim. Sonra sosyal medyadan bir sayfa açarak etil alkol satışı yapmaya başladım. Daha sonra sosyal medyadan alkol satmanın yasak olduğunu öğrenince bu sayfayı kapattım ve alkol satışını tanıdıklar vasıtasıyla yapmaya devam ettim. Ben sadece etil alkol satıyordum. Bu alkolü Çorlu'dan Muhammet Haksever'den alıyordum. Kimseye alkolü içki yapımında kullanın demedim. Hatta bidonların üzerinde dezenfektan yapımında kullanılır etiketi de yapıştırmıştım. İnsanların benden alkolü ne amaçla aldıklarını bilmiyordum. Sattığımız alkolden insanların zehirlendiğini bana Erhan söylemişti. Benim haberim yoktu. Haberim olduktan sonra da insanları alkol konusunda uyardım. Bu alkolü içki yapıp satmıyordum" ifadelerini kullandı.Tekstil işi yaptığını aktaran sanık Mesut Güler ise, "Kimseye etil ya da metil alkol satmadım. Dosyada benden alkol aldığını belirten kimse yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.'RUHSAT ALIP ETİL ALKOL SATTIM'Tekel bayii işletten sanık Birkan Başak ise "Ruhsat alarak etil alkol satmaya başladım. Alkolleri Uğur Kökkoparan'dan alıyordum. 4 ay boyunca bu alkolü sattım ve herhangi bir problem yaşanmadı. Son aldığım 15 litre etil alkolü kimseye satmadım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.'ÖLÜMLERİNDE HERHANGİ BİR PAYIM YOKTUR'Sanık Muhammed Haksever de tekel bayii işletirken kapattığını ve dezanfektan ile temizlik ürünleri satışı yapmaya başladığını dile getirdi. Olaya konu alkolü, sanık Uğur Kökkaparan'a kendisinin satmadığını anlatan Haksever, "Ölen kişiler nedeniyle çok üzgünüm ancak onların ölümünde herhangi bir payım yoktur. Ben tekel bayii işletiyordum ancak iş yerimi kapatıp dezenfektan ve temizlik ürünleri satmaya başladım. Kimseye etil alkol satmadım" dedi.BİRLİKTE İÇKİ İÇİTİĞİ ARKADAŞI ÖLDÜ, KENDİSİ 4 GÜN KOMADA KALDIDavanın tek tutuksuz sanığı Kemal Bahçeci ise hayatını kaybeden Kenan Çam ile arkadaş olduklarını, sürekli birlikte içki içtiklerini, olay günü de birlikte içki içtikten sonra zehirlendiklerini, kendisinin 4 gün yoğun bakımda kaldığını Kenan'ın ise kurtarılamadığını dile getirerek, "Sanıklardan Uğur'dan alkol aldığım oldu. Son olayda yine Uğur'dan alkol aldım. Rakı yaptık Kenan'la içtik. O maalesef hayatını kaybetti, ben 4 gün hastanede yattım. Bunun metil alkol olduğunu bilmiyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından ölenlerin yakınlarını da dinledi. Yakınlarını kaybedenler sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.SAĞLIK DURUMU GÖZÖNÜNDE BULUNDURULUP TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıklardan gözlerini kaybeden Erhan Okumuşoğlu'nu sağlık durumunu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye ederken, diğer 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.