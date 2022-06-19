Son dakika haber... 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi öldü

19.06.2022 11:32
Son dakika haber... 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi öldü

Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ta, çalıştığı hastane inşaatının 6'ncı katından düşen işçi Burhanettin Kılıç (44), hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, çalıştığı hastane inşaatının 6'ncı katından düşen işçi Burhanettin Kılıç (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Hastane inşaatının 6'ncı katında demirlerin paslanmaması için antipas uygulaması yapan Burhanettin Kılıç, dengesini kaybedip, zemine düştü. Kılıç'ın düştüğünü gören diğer işçiler, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi öldü - Son Dakika

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