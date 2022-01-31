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Son dakika haber! 66 YAŞINDAKİ FİKRİME, 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika

Son dakika haber! 66 YAŞINDAKİ FİKRİME, 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

31.01.2022 16:17

Son dakika gündem haberi... BİNGÖL Merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü Elmaçayır mezrası yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

BİNGÖL Merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü Elmaçayır mezrası yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezrada ikamet eden 66 yaşındaki Fikrime Tutaş, rahatsızlanınca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 6 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulasla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü Elmaçayır mezrasının yolu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Köyde ikamet eden Fikrime Tutaş rahatsızlanınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olması, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) harekete geçirdi. Tam paletli ambulansla mezraya hareket eden ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından rahatsızlanan Tutaş'a ulaştı. Evde yapılan ilk kontrolün ardından ambulansa teslim edilen Tutaş'ı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika haber! 66 YAŞINDAKİ FİKRİME, 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haber! 66 YAŞINDAKİ FİKRİME, 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haber! 66 YAŞINDAKİ FİKRİME, 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 66 YAŞINDAKİ FİKRİME, 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! 66 YAŞINDAKİ FİKRİME, 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika
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