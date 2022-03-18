Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

18.03.2022 12:14

Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan ve kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan ve kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri binada bulunanları tahliye etti. İtfaiye erleri merdiven yardımıyla çıktıkları çatı katındaki yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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15 Temmuz, İtfaiye, Yangın, Besni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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