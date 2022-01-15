Üye Girişi
Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

15.01.2022 14:59

Son dakika haberleri... İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın izolasyon çalışması yapılan çatısında yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın izolasyon çalışması yapılan çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından alt katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Özkanlar Mahallesi 213 Sokakta 9 numaradaki Zahide Pulat Apartmanı'nın çatısında, bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 7 katlı binanın çatısında onarım yapıldığı, işçilerin öğle yemeği için ayrıldıkları sırada yangının başladığı öğrenildi. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahalede bulunurken, polis ekipleri de binadakileri tahliye etti. Bina sakinlerini korkutan yangında, alevler alt katlara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bina sakinlerinden memur emeklisi 3 çocuk babası Ebubekir Özen (66), "Çatıda izolasyon yapılıyordu. Yangın çıktı. Hasar var" dedi.

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

YORUMLAR
500

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü         
15:04
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
FBI verilerine göre suç oranı en yüksek burçlar belli oldu! FBI verilerine göre suç oranı en yüksek burçlar belli oldu!         
14:43
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14

Son Dakika Haberleri
14:56 Geleceğin yıldızlarını gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı'dan Brezilyalı golcüye kanca
14:55 Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor
14:43 Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili
14:42 FBI verilerine göre suç oranı en yüksek burçlar belli oldu!
14:31 Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!
14:21 Elazığ'da fıkra gibi olay! Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
14:17 Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'in doğum gününü kutladı, paylaştığı bulanık fotoğraf herkesi şaşırttı
13:37 Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek
13:35 "İyi bir öğretmen hayat değiştirir" dedirten Dr. Mustafa Yılmaz'ın dokunaklı hikayesi yeniden gündeme geldi
13:16 Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 15:07:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement