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Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor - Son Dakika

Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor

30.06.2021 12:36
Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da, çocuk yaşta babasından öğrendiği mesleğini yaklaşık 60 yıldır sürdüren sıcak demir ustası Hasan Acar, ilerlemiş yaşına rağmen her sabah atölyesinin yolunu tutuyor.

Trabzon'da, çocuk yaşta babasından öğrendiği mesleğini yaklaşık 60 yıldır sürdüren sıcak demir ustası Hasan Acar, ilerlemiş yaşına rağmen her sabah atölyesinin yolunu tutuyor.

73 yaşındaki Hasan Acar, baba mesleği demirciliği Yomra ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Maden Mahallesi'ndeki atölyesinde sürdürüyor.

Çocuk yaşlarda öğrendiği işi için sabah erken saatlerde atölyesine gelen Acar, ilk günkü heyecanla demir ocağını yakarak ateşin başına geçiyor.

Çevredeki tek sıcak demir ustası olan Acar, sipariş üzerine balta, orak, keser, bel ve çapa gibi ürünler imal etmenin yanı sıra demir doğrama ve kaynak tamir işleri de yapıyor.

Acar, AA muhabirine, mesleğe demirci olan babasının yanında 13 yaşında başladığını söyledi.

Mesleğin zorluklarından bahseden Acar, "Yaklaşık 60 yıldır yapıyorum. Ateşin başındayım, bu ağır bir meslek. Başka yaptığım bir şey yok, sadece bunu yapıyorum. Balta, orak, keser, bel yapıyorum. Ateşin karşısındasın, çoğunlukla çileli, zahmetli bir iş. Kolay değil yani ağır bir iş." diye konuştu.

"Bu iş çok zor, bunu her adam yapamaz"

Acar, sıcak demircilik mesleğinin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Aşağı yukarı 500 derece sıcaklık var. Zaten bu iş yakın zamanda biter. Bu çevrede benden başka demir yapan yok." dedi.

Mesleğin incelik gerektirdiğini ve ocakta ısınan demirin ne zaman tava geldiğini anlamadan yapılamayacağını söyleyen Acar, şunları kaydetti:

"Baba mesleği. Bu iş çok zor, bunu her adam yapamaz. Demirin tava geldiğini anlıyorum, ısındığını anlıyorum, yapıyorum. Zaten anlamazsan yapamazsın bu işi. Mümkün değil, demirin tavını anlayacaksın. Sabah geliyorum, saat 08.00 gibi ocağı yakıyorum. Başlıyorum çalışmaya. Demirden her şeyi yaparım. Demir üzerine yapmadığım bir şey yok."

Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor
Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor
Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor
Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor
Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor

Hasan Acar, Trabzon, Maden, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... 73 yaşındaki Hasan usta, ekmeğini 60 yıldır ateş karşısında demir döverek çıkarıyor - Son Dakika


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