Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 76 yaşındaki kronik kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi - Son Dakika

Eskişehir'de 10 gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kronik kalp ve şeker hastası Yusuf Kızıldağ, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmasının ardından alkışlarla taburcu edildi.

Hastanenin Kovid-19 servisinde virüsle 10 gün boyunca mücadele eden 76 yaşındaki Kızıldağ'a hastalığın altıncı gününde immün plazma tedavisi uygulandı.

Değerleri normale dönen ve hastaneden taburcu edilen Kızıldağ, 2009 yılında kalp bypass cerrahisi yöntemiyle 4 damarının değiştirildiğini, 2012 yılında ise mide kanseri teşhisiyle midesinin tamamının ameliyatla alındığını anlattı.

Kızıldağ, 2016 yılında ise prostat kanseri tedavisi gördüğünü ve on yılı aşkın süredir de diyabet hastası olduğunu dile getirerek, "Sabah akşam insülin iğnesi yapıyorum. Kronik hastalıklarım var. Evden dışarı çıkmadığım halde Kovid-19'a yakalandım. 10 gün önce Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavim başladı. Bugün tekrar evime döndüm. Gece gündüz çalışan tüm sağlık personelinden Allah razı olsun. Onların sayesinde sağlığıma kavuştum." dedi.

"Hepsi birer kahraman"

Hastalığın ilk günlerinde bilinç bulanıklığı yaşadığını belirten Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Hastaneye yattıktan sonraki günü çok fazla hatırlamıyorum. Bazen çocuklarımla telefonda konuşmuşum fakat onları tanımamışım. Sağ olsun sorumlu hemşire Aysel Türeli kızım ve ekip arkadaşları çok ilgilendi. Sanki onların babasıydım. Her ihtiyacımı karşıladılar. Virüsün ciğerlerimde tutulum yaptığı anlaşılınca plazma tedavisi uygulandı. Bağış yapanlardan Allah razı olsun. Eklem ağrıları, baş ağrıları, nefes darlığı gibi birçok belirtim vardı. Yoğun bakımda tedavi görmedim fakat uzun süre oksijen desteği aldım. Düzenli kontroller ve tedavi yöntemi sayesinde tekrar yaşama tutundum. Tüm insanların kurallara uymasını, maskesiz kalabalığa girmemesini tavsiye ediyorum."

Kızıldağ, hastalık süresince en önemli tedavi yönteminin moral olduğunu dile getirerek, "Sağlık çalışanları her dakika moralimizi yüksek tutmak için ayrı bir çaba gösteriyor. Sürekli olumlu şeyler söylediler. Hepsi birer kahraman. Allah onlara uzun, sağlıklı ömür versin. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kuvvet versin." diye konuştu.