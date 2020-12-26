Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi - Son Dakika

Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi
26.12.2020 23:15
Karaman'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan şahsı, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.
Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptığı sırada Abdullah K'yı durdurdu.
8 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET NEDENİYLE ARANIYORMUŞ
Yapılan kimlik kontrolünde 8 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak Abdullah K. hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Abdullah K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. Abdullah K. hakkında ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.
Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelin maaşı en az 3 bin 100 TL olacak Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu Dünya Müslüman Alimler Birliği fetva verdi: Koronavirüs aşısı dinen uygun Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada