Son dakika haber... 800 yıllık tarihiyle turistlerin ilgi odağı olan "düğmeli evler" restore edilerek turizme kazandırılıyor - Son Dakika

800 yıllık tarihiyle turistlerin ilgi odağı olan "düğmeli evler" restore edilerek turizme kazandırılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık tarihiyle turistlerin ilgi odağı olan "düğmeli evler" restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Sarıhacılar Mahallesi'nde bulunan ve mimari tarzından dolayı "düğmeli evler" olarak adlandırılan tarihi evlerin aslına uygun restore edilme çalışmaları sürüyor.

Satın aldığı tarihi düğmeli evleri turizme kazandırmaya çalışan girişimcilerden Mustafa Kavasoğlu, 2010 yılında yolunun Sarıhacılar'a düştüğünü anlatarak gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını vurguladı. Ziyaretinde tamamen doğal, hiç bozulmamış ve insanların terk ettiği bir köyle karşılaştığına işaret eden Kavasoğlu, "Köye ilk geldiğimde aslında hikayem bir etnografya müzesi kurmayla başladı. Daha sonra bende buradan mutlaka yer edinmem gerektiği düşüncesi oluştu. Burada 7 tane mülk sahibi oldum. Bunları 2009 yılından itibaren alıp yavaş yavaş restore etmeye başladım" dedi.

Oyma işçiliğini dokusuna uygun olarak yapacak ahşap ustasını Kastamonu'dan getiren Kavasoğlu, 2010 yılında 10 marangoz ile restorasyon işine başladı. En başta 6 aylık bir proje yaptığını ancak projenin 8 yıldır devam ettiğini söyleyen Kavasoğlu, "Ustalar da 8 yıldır restorasyon çalışmalarına devam ediyorlar ve dantel gibi ahşap işlemeciliği yapıyorlar. Biz de şu anda 6'ncı evimizi restore ediyoruz. Restorasyon işlemleri kolay değil. Dolayısıyla burada dokusunu hiç bozmadan bir canlılık kazandırmış oldum. Şu anda yerli ve yabancı turistler sıklıkla geliyorlar" dedi.

Bütün işlemlerin Antalya Koruma Kurulundan alınan izinle yapıldığına dikkati çeken Kavasoğlu, "Ustalarımızla vakit buldukça da Akseki merkez, Büyükalan, Bucakalan ve Belenalan köylerinde de düğmeli evlerin restorasyon işlerini de yaptık. Restorasyon bilindiği gibi çok meşakkatli bir iştir. Bütün projeler anıtlar kurulundan onaylanarak yapılıyor. Burada bizim anlayışımız doğal dokuyu koruyarak, dokuyu hiç tırmalamadan özüne uygun yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ekibimiz oldukça çok kuvvetli bir ekip, Bu dokuyu çok iyi bilen bir ekip, onlardan da Allah razı olsun."

"Nakış gibi işliyoruz"

Çalışmalarda görev alan ahşap restorasyon ustası Sinan Kabaoğlu, 35 yıldır ahşap yenileme işleriyle uğraştığını ve son 8 yıldır ise Sarıhacılar'daki düğmeli evlerin restorasyon işlerini yaptığını aktardı. Kabaoğlu, yenileme işlerinin çok hassas olduğunu dile getirerek "Nakış gibi işliyoruz. Atölyede incelikle birebir tarihi oymaları yapıp yerine montajlıyoruz" dedi.

Restorasyon ustası Necati Kabaoğlu ise Akseki'de tarihi düğmeli evlerin restorasyon işlerini yaptıklarını söyledi. Kabaoğlu, "Düğmeli evlerin ahşap işlemelerini nakış işler gibi atölyede hazırlayıp işliyoruz. Sarıhacılar köyüne geleli 8 yıl oldu. 8 yıldır restorasyon işlerini yapıyoruz. Restorasyon işi oldukça zor bir iştir. Geldiğimiz yıldan bu yana 10 düğmeli evin restorasyon işlemlerini gerçekleştirdik. Halen de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.