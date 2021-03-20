Türkiye genelinde Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 96 bin 69 personelin katılımıyla ülke genelinde yapılan denetimlerde, 111 bin 36 iş yeri, 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı ile 2 bin 617 düğün ve nikah salonu kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde vali ve kaymakamların başkanlığında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ile düğün ve nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, dün tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır, çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, lunaparak ve tematik parklardaki denetimlere, 7 bin 474'ü yönetici olmak üzere, 96 bin 69 personelin katıldığı bildirildi.

111 bin 36 iş yeri ve 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı, 2 bin 617 düğün ve nikah salonu, 1694 lunapark ve tematik parkın kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"645 işletme ve iş yeri ile 3 bin 316 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 1127 işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 591 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan işletmeler ve kişiler hakkında toplam 94 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 56 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yerine kapatma cezası uygulandı."