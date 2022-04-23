Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı

23.04.2022 15:30
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı

Son dakika haberi... EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde yapılan 'motosiklet, traktör ve servis araçları'na yönelik uygulamada 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde yapılan 'motosiklet, traktör ve servis araçları'na yönelik uygulamada 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada 1798 araç, motosiklet, traktör ve servis aracının da trafikten menedildiği belirtildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Asayiş Daire Başkanlığı ve Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; ülke genelinde çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik 'motosiklet, traktör ve servis araçları' uygulaması yapıldı. 7 bin 320 ekip ve 20 bin 869 personelin katılımıyla 4 bin 812 noktada eş zamanlı yapılan uygulamada, 202 bin 624 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı kontrol edildi. 23 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalandı, 1798 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı trafikten menedildi, 13 bin 501 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı sürücüsüne para cezası uygulandı. Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulamada, 403 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 477 aranma kaydı bulunan kişi yakalandı, 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca; 4 tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 12 mermi/fişek, kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Motosiklet, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı - Son Dakika
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