Üye Girişi
Son dakika haber... 81 ilde "ZEHİR-2" kod isimli operasyon başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haber... 81 ilde "ZEHİR-2" kod isimli operasyon başlatıldı

20.12.2021 09:42

Son dakika haberler... Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri sahte/kaçak alkollü içki üreten ve bunları piyasaya süren suç gruplarına yönelik 81 ilde "ZEHİR-2" kod isimli operasyon başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri sahte/kaçak alkollü içki üreten ve bunları piyasaya süren suç gruplarına yönelik 81 ilde "ZEHİR-2" kod isimli operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

Daha önce yapılan "ZEHİR" ve bugün başlatılan "ZEHİR-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılırken, 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta 'ZEHİR' ve 'ALKOL' kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM ekipleri; sahte/kaçak alkollü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen şahıslar ve suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde bugün "ZEHİR - 2" kod isimli operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılırken, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "ZEHİR" ve "ZEHİR-2" kod adlı operasyonlarda yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

(Ali Nargüner/ İHA)

Son dakika haber... 81 ilde ZEHİR-2 kod isimli operasyon başlatıldı
Son dakika haber... 81 ilde ZEHİR-2 kod isimli operasyon başlatıldı
Son dakika haber... 81 ilde ZEHİR-2 kod isimli operasyon başlatıldı
Son dakika haber... 81 ilde ZEHİR-2 kod isimli operasyon başlatıldı
Son dakika haber... 81 ilde ZEHİR-2 kod isimli operasyon başlatıldı
Son dakika haber... 81 ilde ZEHİR-2 kod isimli operasyon başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 81 ilde 'ZEHİR-2' kod isimli operasyon başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:14 Bu kurt, koyunların topallamasına sebep oluyor! İşte hayvanın koyundan uzaklaştırıldığı o anlar
10:04 Çin'de toprak askerlerin koruduğu 2229 yaşındaki mezara kozmik ışınlarla girilecek!
09:59 Son dakika! Omicron mutasyonu Londra'yı vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi
09:50 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı
09:46 Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor
09:42 Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam
09:36 Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı
09:35 Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!
09:33 Son dakika: 81 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte içki üreten 563 adrese baskın yapıldı
09:26 Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!         
10:16
Bu kurt, koyunların topallamasına sebep oluyor! İşte hayvanın koyundan uzaklaştırıldığı o anlar Bu kurt, koyunların topallamasına sebep oluyor! İşte hayvanın koyundan uzaklaştırıldığı o anlar         
10:15
Kameramana tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Kameramana tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:05
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez         
07:24
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 10:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... 81 ilde "ZEHİR-2" kod isimli operasyon başlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement