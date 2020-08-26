Son dakika haber... 81 yaşındaki sürücü trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü 81 yaşında olan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ Suvermez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö., (81) idaresindeki 03 HF 882 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Hüseyin H., (30) yönetimindeki 03 HF 882 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada 81 yaşındaki Ahmet Ö., ile yanında yolcu olarak bulunan Şenel E., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR