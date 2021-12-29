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Son dakika haberleri... 9 KİŞİNİN BULUNDUĞU EVDE PATLAMA - Son Dakika

Son dakika haberleri... 9 KİŞİNİN BULUNDUĞU EVDE PATLAMA

29.12.2021 10:59

Son dakika habere göre KONYA'da besicilikle uğraşan Abdulvahap Taş'a (33) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

KONYA'da besicilikle uğraşan Abdulvahap Taş'a (33) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan 9 kişiden Medine Taş (35) hafif yaralanırken, binanın duvarı yıkıldı.

Tatlıcak Mahallesi Erdemir Sokak'ta, Abdulvahap Taş'a ait müstakil evde, saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Taş'ın eşi Medine Taş, 3 çocuğu ve 5 yeğeniyle birlikte bulunduğu sırada olan patlamanın ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede hafif yaralandığı belirlenen Medine Taş, sağlık ekibi tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Medine Taş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mevsim şartları nedeniyle ailenin sobalı odada bir arada uyuduğu belirlenen evde, patlamadan dolayı hasar oluştu. Ev sahibi Abdulvahap Taş, yakında oturan ağabeyiyle iş için çıktıklarını ve daha sonra patlamanın olduğunu anlatarak, "Sabah erkenden ağabeyimle birlikte kalktık, o koyunların yanına gitti, ben de yem vermeye gittim. İlk başta arabalar kaza yapmış sandım meğerse bizim evde patlama olmuş. Bir baktım bizim evden siyah dumanlar çıkıyor. Bizim çocuklar yerde yatıyor. Onları çıkarttıktan sonra elektriği kestim. Daha sonra da suyla müdahale ettim" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... 9 KİŞİNİN BULUNDUĞU EVDE PATLAMA
Son dakika haberleri... 9 KİŞİNİN BULUNDUĞU EVDE PATLAMA
Son dakika haberleri... 9 KİŞİNİN BULUNDUĞU EVDE PATLAMA
Son dakika haberleri... 9 KİŞİNİN BULUNDUĞU EVDE PATLAMA

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Tatlıcak, Patlama, Medine, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 9 KİŞİNİN BULUNDUĞU EVDE PATLAMA - Son Dakika


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