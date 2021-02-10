9 yaşındaki Şiar'ın yanarak ölmesi olayına ilişkin kan donduran iddialar

Tutuklu sanık Gülizar A.:

"2 gün boyunca oğlumun cansız bedeniyle uyudum sonrasında yangın çıktı"

Tutuklu sanık Hami K.:

"Yangını Gülizar gerçekleştirdi. Elektrikli sobaya battaniyeyi yaklaştırdı

Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesine ilişkin tutuklanan sanıkların yargılanmasına başlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasının ilk duruşması sona erdi. Duruşmada kan donduran söylemlere yer veren anne Gülizar A., sevgilisi Hami K'nın oğlunu darp ettiğini ileri sürerek, "Hami K. tarafından darp edilen oğlumun öldüğünü fark ettim ve 2 gün boyunca oğlumun cansız bedeniyle uyudum sonrasında yangın çıktı" dedi.

İddiaya göre, 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 202'de canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülizar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülizar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülizar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Emine K. tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar anne Gülizar A., Hami K., Yasin K. ile müşteki ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Yangını Gülizar gerçekleştirdi"

Mahkemede savunma yapan Hami K. suçlamaları kabul etmediğini ve Şiar'ın dövdüğüne yönelik söylenen beyanları kabul etmediğini belirterek, "Ben Şiar'a sadece bir kez yatağı pislettiği için tokat attım. Onun dışında ona hiç vurmadım. Gülizar ile yangından 2 gün önce Şiar'ı dövdüğü için tartıştık. Ben o gün işten gelmiştim. Şiar'ın bana söylemesine göre o gün annesinden dayak yemişti. Gülizar ile tartıştık sonrasında ben annemin evine geçtim ve ben o gün hiçbir şekilde Şiar'a vurmadım. O gün akşamüstü şekerim yükseldiği için bir arkadaşım ve Gülizar ile hastaneye gittim. Hastanedeyken ne konuştu bilmiyorum sonrasında annemin evine geri döndüm, Şiar'da annemin evindeydi. Annemin eviyle Gülizar ve benim evim yan yanaydı. Ben o gece annemin evinde kaldım. Şiar'da sapa sağlamdı, bir sorun yoktu. Yangın gününe kadar sağlamdı. Yangının olduğu gün Şiar'ın söylemesine göre, annesi onu dövmüş. Yangın gününde Gülizar ile tartıştıktan sonra evimde kalmadım, annemin evinde kaldım ara ara eve gidiyordum. Şiar, yangına kadar evde dolaşıyordu. Yangını Gülizar gerçekleştirdi. Elektrikli sobaya battaniyeyi yaklaştırdı. Gülizar'ın yangını ne için çıkardığını bilmiyorum. Ben yangının nasıl çıktığını bilmiyorum, görmedim. Bana yangının nasıl çıktığını söyledi. Gülizar, bana çocuğu öldüğü için yangın çıkardığını söyledi. Evi Gülizar'ın yaktığını söylersem, çocuklarımı öldürmekle beni tehdit etti, bende söylemedim. Benim Şiar'a vurma, cinsel istismar gibi olumsuz davranışlarım olmamıştır ve yangın olayıyla bir ilişkim yoktur" dedi.

"Sorusuna cevap vermediği için bu sefer çivili sopa ile dövdü"

Mahkemede savunma yapan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar A., "Huzurda dinlenen Hami yalan söylüyor. Oğlumu döverek öldürdü, hatta sopayı makatına sokmaya çalıştı. Hami ile ben Ocak 2020'de tanıştık ve sevgili olduk. Boşanmak üzere olduğum eşimden olan 3 çocuğum ve ben Hami'nin evine geldik. 3-4 gün iyi davrandı sonrasında Hami, Şiar beni öperken aldı, kafasını yere vurdu. Hami, "Benim hanımımı benden başka kimse öpemez" dedi. Şiar'ın burnu ve ağzından kan geldi. Kardeşi Yasin ise ağabeyi Hami'ye müdahale etmek isterken "kimse bana karışmasın" dedi. Daha sonrasında Hami ve Yasin dışarı çıktı Yasin'i de dövdü. Annesi geldi annesini de iterek, "Bir daha evime gelmeyeceksin" dedi. Aradan 3-4 gün geçti Şiar, benim kolumda yatıyordu aldı Şiar'ı yere fırlattı ve Şiar, ağlamaya başlayınca daha çok sinirlendi. Benim gücüm yetmediği içinde Yasin'i çağırdım. Sinirlendi, dışarı çıktı, odun alarak Şiar'ın sırtına vurdu ve odun kırıldı. Daha sonrasında demirle vuracakken ben Şiar'ın üzerine yattım, demir bana geldi ve birkaç kere vurdu. Sonra annesi gelerek "bırak çocuğu" dedi ama onunda gücü yetmedi. Bu olaydan 3-4 gün sonra Şiar'ı Hami'nin annesinin evine götürdüm orada da dövdü ve kovdu. Hami'nin annesi "sürekli dövüyorsun" dedi. Sinirlendi, kızım Medine'nin saçını yoldu. Aradan 2-3 gün geçti. Hami'nin sorusuna cevap vermediği için bu sefer çivili sopa ile dövdü" diye konuştu.

"Ben 2 gün oğlumun ölüsüyle yaşadım"

Savunma yaptığı esnada Hami'nin Şiar'ı sürekli dövdüğünü iddia eden anne Gülizar A., "Yangından 2 gün önceki olayda ise Şiar koltukta oturuyordu. Şiar'ı dövdü ve Medine araya girdi onu da kabloyla dövdü. Sonra çivili odun getirdi ve çivili tarafıyla Şiar'ın koluna vurdu. Sonrasında Hami, çocuklarımın boğazına bıçak dayayarak beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Hami'nin siniri geçti Şiar'dan özür diledi ve bir daha yapmayacağını söyledi. Aradan 1-2 saat geçti. Hami geldi Şiar'ı yere attı bende Şiar'ın üzerine yattım sonrasında Hami, "Şiar'ı döverken araya girmeyeceksin demedim mi?" diyerek Şiar'ı bir daha yere fırlattı ve Şiar'ın nefes alışı yavaşladı. Kızımdan nefes almayı kolaylaştıran aparatı istedim. Biraz nefes alır gibi oldu yatağa yatırdım. Hami'de, "bekle ben geliyorum" dedi ve Şiar'ı kafa üstü yere bıraktı. Şiar, bu sefer hiç nefes alamıyordu ve bende kalp masajı yapmaya başladım. Oğlum nefes alamıyordu bende vefat ettiğini anladım. Ben 2 gün oğlumun ölüsüyle yaşadım. Oğlumun öldüğünü anlayınca Hami'ye, "sen katilsin" dedim ve onunda şekeri yükseldi hastaneye gittik. Hastaneden döndüğümüzde Hami, annesini evinde biraz uyudu daha sonrasında eve gitti. Evi yakıp yakmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Şiar'a, "Seni kadın yapacağım" dedi"

Hami K'nın Şiar'a cinsel istismar uyguladığını iddia eden anne Gülizar A., "Hami'nin, Şiar'ın makatına herhangi bir organ veya obje sokup sokmadığını sordunuz. Bu olay darp olayında yani Şiar vefat etmeden bir gün önce yaşandı. Şiar'ı, yüz üstü yatırıp eşofmanını indirdi. İç çamaşırı olmadığı için çıplak kalmıştı. O esnada Hami elindeki sopayı Şiar'ın makatına sokmaya çalışırken ben müdahale ettim. Hami, sonrasında cinsel organını çıkararak Şiar'a, "Seni kadın yapacağım" dedi. Ben engel oldum. Çocuk vefat ettikten sonra Yasin, Hami'ye, "Sen canisin çocuğu öldürdün, seni polise şikayet edeceğim" demesi üzerine Hami'de, "Gidersen seninle görüşürüz" dedi. Başka bir konuşma olup olmadığını bilmiyorum. Ayrıca yangının olduğu gün Emine, Yasin ve Hami, Şiar'ın ölü olarak yattığı eve girdi sonrasında hemen çıktılar. Hami, Yasin'e, "Senin motora benzin alıp gelelim" dedi ve benzin almaya gittiler. Geldiklerinde benzini bana vererek Şiar'ın bulunduğu evin giriş kapısının arkasına koymamı istediler bende koydum. Daha sonra Yasin, Hami'den benzini istedi motora koymak için Hami'de Yasin'i dövdü. Hami bana annesinin evine gitmemi, kendisinin evin üst katını düzenleyeceğini söyledi. Bende oğlumun olduğu evden diğer eve gittim. Hami geldi elleri kömür isiydi ve tişörtünde ıslaktı. Hafif bir benzin kokusu vardı bende motora benzin koyduğunu düşündüm. Hami tişörtü çıkardı annesi de, "Bu artık temizlenmez" diyerek sobaya attı. Hami dışarı çıktı, sonrasında içeri geldi ve duman kokuları gelmeye başladı. Bende sobaya attığımız yoğurt kovaları sandım. Dışarı çıktığımızda ise Şiar'ın olduğu evin yandığını gördüm. Ben üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Gülizar çocuklara iyi davranırdı"

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini ve Gülizar'ın çocuklara iyi davrandığını belirten Hami'nin kardeşi Yasin K., "Benim hiçbir olayla ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca Hami'nin Gülizar hakkında söyledikleri doğru değildir Gülizar çocuklara iyi davranırdı. Gülizar'ın dediği gibi, Hami çocuğu döverken ben elinden almaya kalktım beni de dövdü. Gülizar'ın beni şahit ettiği tüm olaylar doğrudur. En son Hami'nin Şiar'ı dövdüğünü pencereden gördüm, Gülizar ve Şiar ağlıyordu bu olaydan sonra bir daha Şiar'ı görmedim. Şiar'ın ölü olduğunu da bilmiyordum. Bu konuda Gülizar ve Hami bana bir şey demedi. Şiar'ı sorduğumda, 'diğer evde' diyorlardı açıkçası korkumdan bir şey soramadım. Küçüklüğümden beri Hami'den dayak yedim. Yangın gecesine kadar da Şiar'ın öldüğünü bilmiyordum. Hami motora benzin alacağını söyledi benimde param olmadığı için onayladım. Benzini aldık ve Hami Şiar'ın olduğu oda da bulunan camlı dolaba koydu. Şiar'ı orada gördüm. Kan yoktu ama dudakları kuru ve çatlak vaziyette gördüm. Bir şey soramadım bende Hami'nin peşinden benzini nereye koyduğunu görmek için gitmiştim. Param olmadığı için motordaki benzin bitince Hami'nin koyduğu yerden alırım diye gittim. Ben yangının olduğu gece yatıyordum kalktığımda yangını gördüm. Yangının nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum" dedi.

"Gülizar ve Hami'nin Şiar'ı dövdüğünü gördüm"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Hami'nin annesi Emine K., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Kapının önünde Şiar'ı Gülizar ve Hami'nin dövdüğünü gördüm. "Neden yapıyorsunuz?" diye sorduğumda ise bana altını pislettiğini ve karışmamam gerektiğini söylediler. Hami ve Gülizar iftara geldi ve sahura da kaldılar. Ben koku duydum dışarı çıktık diğer evin yandığını gördüm olay bundan ibarettir" diye konuştu.

"Hiç çocuklarını kaybetmiş anne ile baba gibi değillerdi"

Mahkemeye tanık olarak SEGBİS aracılığıyla katılan doktor Özlem G., "26 Nisan 2020 tarihinde hastanenin acil bölümünde nöbetçiydim. Vaka geldi, hemşireye serum takılmasını ve sonrasında geleceğimi söyledim. Sonra da yanlarına gittim. Hami oturuyordu ve Gülizar'da vardı. Hami ile şeker hastalığı üzerinde konuştuk ve Hami ağlamaya başladı. Ben durumun abartılacak bir şey olmadığını söyledim. Gülizar'da, "Ondan ağlamıyor. 2 saat önce 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik ondan ağlıyor" dedi. Bende baş sağlığı diledim ama hiç çocuklarını kaybetmiş anne ile baba gibi değillerdi sonra gittim. Yangın haberini duyunca ve 9 yaşında denilince dikkatimi çekti. Sabah kahvaltıya gelen arkadaşım kişileri teyit etmesini istedim. Eşkaller doğrultusunda acilden isimleri öğrendim. Başhekime giderek durumu anlattım sonrasında polise ifade verdim" şeklinde konuştu.

Sanık, tanık ve müşteki avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine, sanıklardan temin edilen cep telefonların incelenmesine, duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenmesine, Şiar Kılıç'ın herhangi bir cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığının araştırılmasına karar vererek, mahkemeyi 10 Haziran 2021 tarihine erteledi.