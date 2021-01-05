Son dakika haber... AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Albay Bekmez'e ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez'i ziyaret etti.

Albay Bekmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Bekmez'e bilgi verdi.

Bağrık, ziyaretin sonunda Bekmez'e AA'nın deneyimli foto muhabirleri tarafından dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.