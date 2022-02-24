Son dakika haber | AB, "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine dahil olmasını" kınadı - Son Dakika
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Son dakika haber | AB, "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine dahil olmasını" kınadı

24.02.2022 15:37
Son dakika haber | AB, "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine dahil olmasını" kınadı

Son dakika gündem haberi... Avrupa Birliği (AB), "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına dahlini" kınayarak, Minsk'i uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB), " Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına dahlini" kınayarak, Minsk'i uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada "Belarus'un Ukrayna'ya karşı bu saldırganlığa dahil olmasını kınıyor ve onu uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca AB'nin Gürcistan ve Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığı yinelendi.

AB'ye üye ülkeler de AB Konseyi tarafından paylaşılan ortak yazılı açıklamalarında "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eşi benzeri görülmemiş askeri saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" belirterek, Belarus'un saldırganlığa dahil olmasını da kınadıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, sabah saatlerinde Rusya'nın, Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurmuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'daki Rus operasyonuna katılmadığını söylemişti.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AB, 'Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine dahil olmasını' kınadı - Son Dakika


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