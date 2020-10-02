Son dakika haber... AB, Belarus yönetiminden 40 kişiyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırdıkları, göstercilere ve muhalefete baskı uyguladıkları gerekçesiyle 40 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Yaptırım listesinde en üst düzey yetkili Belarus İçişleri Bakanı Yuri Karayev oldu.

Ayrıca Karayev'in yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı askeri ve özel kuvvetlerin komutanları, bakanlık yöneticileri, polis teşkilatının bazı yetkilileri, eski Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı ve şimdiki Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Valeri Vakulçik, KGB'nin başkan yardımcıları, eski Belarus Başsavcısı Aleksandr Konyuk, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidya Yermonişa ile komisyonun üyeleri listede yer aldı.

AB, Belarus'ta yapılan ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimin sonucunu tanımıyor. Birlik, seçimlerin ardından başlayan protestolarda halka şiddet uygulandığını, muhalefetin baskı altına alındığını belirterek, gözaltına alınanların ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istiyor.

AB, seçimden kısa süre sonra Belarus yönetimine yaptırım uygulanacağını açıklamış, Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'ye de tedbir uygulanması şartı koşarak yaptırımları veto etmişti. 1 ve 2 Ekim'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, Rum kesiminin vetosu aşılmıştı.