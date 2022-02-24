Son dakika haber! AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun - Son Dakika
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Son dakika haber! AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

24.02.2022 09:32
Son dakika haber! AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy??????? ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı, Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun - Son Dakika


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