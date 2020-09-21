Son dakika haber | AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı - Son Dakika

Son dakika haber | AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı

Son dakika habere göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Rum kesiminin engeli nedeniyle Belarus'a yaptırımlar konusunda anlaşamadığını açıkladı.

Son dakika haber | AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı, System.String[]

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Rum kesiminin engeli nedeniyle Belarus'a yaptırımlar konusunda anlaşamadığını açıkladı.

Brüksel'de yapılan AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından basın toplantısı düzenleyen Borrell, Belarus'un yanı sıra Libya, Afrika Birliği ile ilişkiler, Venezuela, Rusya, Lübnan ve Doğu Akdeniz gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimde hile yapıldığı gerekçesiyle mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadıklarını belirten Borrell, muhalefetin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde yapılacak yeni bir seçim teklifini desteklediklerini söyledi.

Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile AB dışişleri bakanlarının bir araya geldiğini hatırlatan Borrell, Belarus halkının kendi kaderini belirlemesine destek verdiklerini söyledi.

"Yaptırımlar, oy birliği sağlanamadığı için mümkün olmadı." diyen Borrell, konunun, 24-25 Eylül'de yapılacak AB liderler zirvesinde görüşüleceği bilgisini aktardı.

Rum kesimi, Belarus yaptırımlarını engelledi

Borrell, Belarus'a yaptırım uygulanabilmesi için oy birliğiyle karar alınması gerektiğini hatırlatarak, Kıbrıs Rum kesimi nedeniyle oy birliği sağlayamadıklarını, Rum kesiminin aslında Belarus'a yaptırıma karşı olmadığını ancak Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istediğini açıkladı.

Borrell, "Bu, yüksek gerilimli siyasi bir sorun. Bunu AB Konseyi çözmek zorunda. Nasıl olacağını da şu anda söylemek mümkün değil." dedi.

"AB'nin güvenilirliği tehlikede"

Belarus'a yaptırımlar konusunda, tüm üyelerin aslında fikir birliği içinde olduklarını aktaran Borrell, şunları söyledi:

"Bir sonraki Dış İlişkiler Konseyinde bunun mümkün olabileceğini ümit ediyorum. Bir sonraki Dış İlişkiler Konseyine (12 Ekim) kadar Belarus'a yaptırımların kabul edilmesi konusunda elimden geleni yapacağım. Bu kişisel bir taahhüt haline geldi. Çünkü bu konu, Avrupa Birliği'nin güvenilirliğiyle ilgili. Bunu yapamazsak güvenilirliğimiz tehlikeye girer. AB Konseyi'nin siyasi rehberliğinde bunu yapabileceğimizi düşünüyorum."

Borrell, Doğu Akdeniz konusunda ise olumlu bazı gelişmeler gördüklerini ancak Yavuz gemisi ile ilgili Navtex'in uzatılmasını esef verici olarak değerlendirdiklerini belirterek, bunun, 24-25 Eylül'de yapılacak AB zirvesinde görüşülecek ana konulardan biri olduğunu söyledi.

Libya

Borrell, Libya konusunda ise Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Nuri Ebu Sehmen'in, yaptırım uygulanan kişiler listesinden çıkarılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Borrell, ayrıca AB'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirkete ve insan haklarını ihlal ettiği için de Libya vatandaşı iki kişiye yaptırım kararı aldığını açıkladı.

AB Resmi Gazetesinde yayınlanan karara göre, Kazakistan'dan Sigma Airlines, Ürdün'den Med Wave Shipping ve Türkiye'den Avrasya Shipping adlı şirketler Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesi ile yaptırım listesine alındı. Ayrıca, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli ile Moussa Diab, AB'nin kısıtlayıcı tedbir listesine eklendi.

Avrupa Birliği, Belarus, Libya, Rum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı
İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı         
00:44
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi         
23:18
2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var         
23:03
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti         
21:56
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 01:03:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei