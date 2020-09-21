Son dakika haber! AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı - Son Dakika

Son dakika haber! AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı

Son dakika haberleri... AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Rum kesiminin engeli nedeniyle Belarus'a yaptırımlar konusunda anlaşamadığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Rum kesiminin engeli nedeniyle Belarus'a yaptırımlar konusunda anlaşamadığını açıkladı.

Brüksel'de yapılan AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından basın toplantısı düzenleyen Borrell, Belarus'un yanı sıra Libya, Afrika Birliği ile ilişkiler, Venezuela, Rusya, Lübnan ve Doğu Akdeniz gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimde hile yapıldığı gerekçesiyle mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadıklarını belirten Borrell, muhalefetin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde yapılacak yeni bir seçim teklifini desteklediklerini söyledi.

Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile AB dışişleri bakanlarının bir araya geldiğini hatırlatan Borrell, Belarus halkının kendi kaderini belirlemesine destek verdiklerini söyledi.

"Yaptırımlar, oy birliği sağlanamadığı için mümkün olmadı." diyen Borrell, konunun, 24-25 Eylül'de yapılacak AB liderler zirvesinde görüşüleceği bilgisini aktardı.

Rum kesimi, Belarus yaptırımlarını engelledi

Borrell, Belarus'a yaptırım uygulanabilmesi için oy birliğiyle karar alınması gerektiğini hatırlatarak, Kıbrıs Rum kesimi nedeniyle oy birliği sağlayamadıklarını, Rum kesiminin aslında Belarus'a yaptırıma karşı olmadığını ancak Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istediğini açıkladı.

Borrell, "Bu, yüksek gerilimli siyasi bir sorun. Bunu AB Konseyi çözmek zorunda. Nasıl olacağını da şu anda söylemek mümkün değil." dedi.

"AB'nin güvenilirliği tehlikede"

Belarus'a yaptırımlar konusunda, tüm üyelerin aslında fikir birliği içinde olduklarını aktaran Borrell, şunları söyledi:

"Bir sonraki Dış İlişkiler Konseyinde bunun mümkün olabileceğini ümit ediyorum. Bir sonraki Dış İlişkiler Konseyine (12 Ekim) kadar Belarus'a yaptırımların kabul edilmesi konusunda elimden geleni yapacağım. Bu kişisel bir taahhüt haline geldi. Çünkü bu konu, Avrupa Birliği'nin güvenilirliğiyle ilgili. Bunu yapamazsak güvenilirliğimiz tehlikeye girer. AB Konseyi'nin siyasi rehberliğinde bunu yapabileceğimizi düşünüyorum."

Borrell, Doğu Akdeniz konusunda ise olumlu bazı gelişmeler gördüklerini ancak Yavuz gemisi ile ilgili Navtex'in uzatılmasını esef verici olarak değerlendirdiklerini belirterek, bunun, 24-25 Eylül'de yapılacak AB zirvesinde görüşülecek ana konulardan biri olduğunu söyledi.

Libya

Borrell, Libya konusunda ise Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Nuri Ebu Sehmen'in, yaptırım uygulanan kişiler listesinden çıkarılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Borrell, ayrıca AB'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirkete ve insan haklarını ihlal ettiği için de Libya vatandaşı iki kişiye yaptırım kararı aldığını açıkladı.

AB Resmi Gazetesinde yayınlanan karara göre, Kazakistan'dan Sigma Airlines, Ürdün'den Med Wave Shipping ve Türkiye'den Avrasya Shipping adlı şirketler Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesi ile yaptırım listesine alındı. Ayrıca, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli ile Moussa Diab, AB'nin kısıtlayıcı tedbir listesine eklendi.

Son dakika haber! AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı

Avrupa Birliği, Belarus, Libya, Rum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı - Son Dakika

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