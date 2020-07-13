Son dakika haber... AB Dışişleri Konseyi Türkiye'yi görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... AB Dışişleri Konseyi Türkiye'yi görüştü

Son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki olarak bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki olarak bir araya geldi. Toplantıda AB-Türkiye ilişkisi görüşüldü.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de korona virüs salgını nedeniyle ara verdikleri fiziki toplantılara yeniden başladı. Toplantıda Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'ye uygulanmasını istediği yaptırımlar ve AB-Türkiye ilişkisi görüşüldü. Toplantıda Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Borrell, Türkiye konusunun uzun tartışmalarla ele alındığını ve AB olarak Temmuz 2019'da alınan konsey kararlarına bağlı kalınacağını aktardı.

Yüksek Temsilci Borrell, "Türkiye konusunda çok uzun ve ilginç bir tartışma yaşadık. Konsey tarafından alınan kararlar sonucunda size kendi sonuç notlarımı sunuyorum. Türkiye AB için önemli bir ülkedir. İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz ancak bu AB değerlerine saygı ile mümkündür. Türkiye ile ilişkilerimizi AB değerlerine ve çıkarlarına uyumlu olarak geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz" dedi.

DOĞU AKDENİZ VE LİBYA VURGUSU

AB-Türkiye ilişkilerinin seyrine değinen Borrell, "Bu dönemde AB-Türkiye ilişkileri sorunlu görünüyor. Doğu Akdeniz ve Libya gelişmeleri ilişkilerimizi doğrudan etkilemektedir. Herkesin istediği ve desteklediği güven ortamının inşa edilmesi için Türkiye'nin AB çıkarlarına ve üye ülkelerin egemenliğine zarar veren tek taraflı faaliyetlerine son vermesi gerekiyor. Türkiye'den ilişkilerimizi etkileyen konularda uluslararası hukuka ve üye ülkelerin haklarına saygı göstermesini ve Kıbrıs Ekonomik Bölgesindeki faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Libya konusunda da Berlin süreci kapsamında silah ambargosuna riayet etmeye ve sahada her türlü gerginliği arttırıcı yaklaşımlardan kaçınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... AB Dışişleri Konseyi Türkiye'yi görüştü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:17:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... AB Dışişleri Konseyi Türkiye'yi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]