Son dakika haber... AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz - Son Dakika

Son dakika haber... AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz

Son dakika haber... AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz
Son Güncelleme: 25.01.2022 20:59

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic, 4. doz aşılamaların genel nüfusa uygulanması için bilimsel tavsiye beklediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic, 4. doz aşılamaların genel nüfusa uygulanması için bilimsel tavsiye beklediklerini bildirdi.

Sefkovic, AB Genel İşler Konseyi Toplantısının ardından Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin aşılama ve takviye dozlar açısından dünyada çok ileri konumda yer aldığını belirten Sefkovic, "Dördüncü doz hakkında konuşursak, ek bilimsel tavsiye bekliyoruz." dedi.

Sefkovic, "İlaç şirketleri yeni varyantlara karşı özel aşılar geliştiriyor ve bilimin bu sorulara ne gibi cevaplar verebileceğini göreceğiz." diye konuştu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 18 Ocak'taki açıklamasında 4. doz aşıların bağışıklığı baskılanan hastalar için değerlendirilebileceğini, nüfusun geneli için bu aşamada gerekmediğini ve kısa aralıklarla çoklu takviye dozlarının uygulanmasının sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.

Bazı üye ülkeler riskli gruplar için 4. doz aşılamaya başlamak konusunda karar almıştı.

AB'nin Kovid-19 sertifikasına göre seyahat tavsiyesi

Beaune da AB Konseyinin Kovid-19 seyahat tedbirlerinin kişilerin geldiği bölgeye göre değil, aşılanma, test veya hastalığı geçirme bilgilerini içeren Kovid-19 sertifikasına göre belirlenmesi için üye ülkelere tavsiyede bulunduğunun hatırlatılması üzerine, tüm AB ülkelerinin anlaşmaya uymasının garanti edilemeyeceğini söyledi.

Fransız Bakan, sertifika zaten "katı ve koruyucu" olduğu için, AB ülkelerinin parçalanmadan kaçınmayı seçeceğini beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz - Son Dakika
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