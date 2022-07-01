Son dakika haber: AB Komisyonu, Filistinli el-Hak kuruluşuna yönelik fonların dondurulması kararını kaldırdı - Son Dakika
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Son dakika haber: AB Komisyonu, Filistinli el-Hak kuruluşuna yönelik fonların dondurulması kararını kaldırdı

01.07.2022 02:25
Son dakika haber: AB Komisyonu, Filistinli el-Hak kuruluşuna yönelik fonların dondurulması kararını kaldırdı

Son dakika haberi... Filistinli insan hakları kuruluşu el-Hak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kuruluşa yönelik aldığı "fonların dondurulması" kararının kaldırıldığını açıkladı.

Filistinli insan hakları kuruluşu el-Hak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kuruluşa yönelik aldığı "fonların dondurulması" kararının kaldırıldığını açıkladı.

Merkezi Ramallah'ta olan el-Hak tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB Komisyonu, 13 ay süren fonun askıya alınması kararının kaldırıldığı yönünde resmi olarak kuruluşu bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

İnsan hakları kuruluşu el-Hak'ın müdürü Şavan Cebbarin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluşun fonlarının askıya alınması kararının hukuki olmadığını belirterek, bunun siyasi yönde alınmış bir karar olduğunu söyledi.

AB Komisyonu, İsrail tarafından öne sürülen iddialar üzerine geçen yıl insan hakları kuruluşu el-Hak'a sağladığı fonu dondurma kararı almıştı.

Kararın ardından el-Hak kuruluşu, Brüksel'deki Avrupa Mahkemesi'ne giderek, Avrupa Komisyonu'na dava açmıştı.

El-Hak, İsrail hükümetinin 19 Ekim 2021'de "terörist" olarak sınıflandırdığı, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile olan ilişkisini gerekçe göstererek "illegal" ilan ettiği altı Filistinli insan hakları örgütünden biri.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AB Komisyonu, Filistinli el-Hak kuruluşuna yönelik fonların dondurulması kararını kaldırdı - Son Dakika

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