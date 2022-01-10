Son dakika haber... AB Konseyi Başkanı Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşerek, bu ülkenin istikrarına destek verdiklerini ifade etti.

Michel, Tokayev ile videokonferans yöntemiyle yaptığı görüşme hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Kazakistan'daki son gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Michel, bir haftadır devam eden olaylarda hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Michel, Kazakistan ile ortaklığın önemini, ayrıca insan hakları ve temel özgürlükler çerçevesinde ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarına AB'nin desteğini vurguladığını aktardı.

Kazakistan'daki olaylar

Kazakistan'da 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle protesto gösterileri başlamıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek, "Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." demişti.