Son dakika haber: AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye ziyaretindeki protokol düzeni eleştirilerini yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye ziyaretindeki protokol düzeni eleştirilerini yanıtladı Açıklaması

08.04.2021 00:27
Son dakika haber: AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye ziyaretindeki protokol düzeni eleştirilerini yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Michel, von der Leyen ile Türkiye'ye düzenledikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ziyaretimiz AB'nin Türkiye ile zorlu süreçte ilişkileri iyileştirme konusunda önem taşıyordu." diyen Michel, protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir." ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Michel şöyle devam etti:

"Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir hale girerek olay halini almasını istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız konuşmada da İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüne özellikle önem verdik. İki nedenle üzgünüm. Birincisi, Ursula'ya karşı protokol tuhaflığına duyarsız kaldığım izlenimi ortaya çıktığı için üzüntü duyuyorum. İkincisi ise Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara'daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm."

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Ursula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye ziyaretindeki protokol düzeni eleştirilerini yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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