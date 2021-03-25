Son dakika haber | AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

Son dakika haber | AB Liderler Zirvesi başladı

25.03.2021 15:29
Son dakika haber | AB Liderler Zirvesi başladı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları, ABD, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler ve ekonomi konularını görüşmek üzere toplandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları, ABD, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler ve ekonomi konularını görüşmek üzere toplandı.

Brüksel'de yüz yüze yapılması planlanan ancak son günlerde Avrupa ülkelerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle video konferansa dönüştürülen 2 günlük AB Liderler Zirvesi başladı.

Liderler, ilk oturumda Kovid-19 aşılarının tedarikinin nasıl hızlandırılacağı, yaza kadar hazırlanacağı açıklanan "aşı sertifikasıyla" ilgili teknik çalışmalar, aşılanan kişilerin sayısının nasıl artırılacağı, aşı üreten şirketlerin AB ile yaptığı sözleşmelere uymaları ve aşılara yönelik ihracat kısıtlamaları gibi konuları ele alacak.

Liderler, aşılar ve Kovid-19 konusundan sonra uluslararası ilişkileri değerlendirecek.

Türkiye ile ilişkiler görüşülecek

AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz konularını değerlendirmesi planlanıyor. Liderlerin zirve sonunda kabul etmesi beklenen ve daha önce taslağı basına sızan bildiride Türkiye ile özellikle ticari bağların derinleştirilmesi mesajının yer alması öngörülüyor.

Zirvede, AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç konulu 18 Mart mutabakatının güncel şartlara uyarlanması konusunda müzakerelere başlamak için üye ülkelerden yetki istemesi bekleniyor.

Ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için AB Komisyonu'na müzakere yetkisinin verilmesi konusunun da gündeme gelmesi öngörülüyor. Böylece Gümrük Birliği ileride hizmetler, kamu alımları ve tarım ürünlerini de kapsayacak biçimde genişletilebilecek.

Liderlerin Suriyelilere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye daha fazla mali destek verilmesine, yüksek seviyeli toplantılar ve diplomatik temasların yoğunlaştırılmasına vurgu yapması bekleniyor. Bu alanlardaki ilerlemenin insan hakları, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin "daha esnek" davranması ile sağlanacağına ilişkin ifadelerin liderler tarafından hazırlanacak bildiride yer alabileceği ifade ediliyor.

Türkiye konusundan sonra AB liderlerinin son dönemde zayıflayan Rusya ile ilişkileri değerlendirmesi planlanıyor. Ancak liderlerin yüz yüze yapılacak bir sonraki zirve toplantısında Rusya ile ilişkileri stratejik açıdan daha ayrıntılı biçimde ele alması bekleniyor.

ABD başkanı zirveye bağlanacak

Zirvenin ilk gününde ABD Başkanı Joe Biden da AB liderlerine katılacak ve video konferans yöntemiyle konuşma yapacak. Biden'ın transatlantik ilişkilerin geleceğine dair görüşlerini aktarması ve Avrupa ile ilişkilerin önemine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Ekonomik konular son oturumda görüşülecek

AB Liderler Zirvesi'nin cuma günü yapılacak oturumunda ise ekonomi ve dijital dönüşüm konularını ele alacak.

Bu noktada tek pazar, sanayi politikası, dijital dönüşüm ve dijital hizmetlerin vergilendirilmesi gibi konularının tartışılması planlanıyor.

Liderlerin, son oturumda küresel ticarette avronun daha önemli bir rol üstlenmesini sağlamaya yönelik çalışmaları değerlendirmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika Ekonomi


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