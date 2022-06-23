Son dakika haber! AB liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı - Son Dakika
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Son dakika haber! AB liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı

23.06.2022 21:47
Son dakika haber! AB liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirdi.

"Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu tebrik ederek "Ülkeleriniz Avrupa ailesinin parçası. Liderlerin bugünkü tarihi kararları da bunun teyidi." ifadesini kullandı.

Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

AB Komisyonu, 17 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Komisyon, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunulması ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.

YORUMLAR
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AB liderleri Brüksel'deki zirvede Ukrayna'yı adaylık için destekleyecek AB liderleri Brüksel'deki zirvede Ukrayna'yı adaylık için destekleyecek AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Moldova, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AB liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı - Son Dakika

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