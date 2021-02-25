Son dakika haber | AB mahkemesi başsavcısı: Macaristan göçmenlere muamelesinde AB hukukunu çiğnedi - Son Dakika

Son dakika haber | AB mahkemesi başsavcısı: Macaristan göçmenlere muamelesinde AB hukukunu çiğnedi

25.02.2021 14:47
Son dakika haber | AB mahkemesi başsavcısı: Macaristan göçmenlere muamelesinde AB hukukunu çiğnedi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Avrupa Adalet Divanı Başsavcılığı, Macaristan'ın iltica isteyenlere yönelik muamelesinin Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiğini savunarak mahkemenin bu yönde karar vermesi çağrısında bulundu.

Avrupa Adalet Divanı Başsavcılığı, Macaristan'ın iltica isteyenlere yönelik muamelesinin Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiğini savunarak mahkemenin bu yönde karar vermesi çağrısında bulundu.

Başsavcı Athanasios Rantos'un bağlayıcılığı bulunmayan görüşünde, Macaristan'da çıkarılan yasanın iltica isteyenlere uluslararası koruma sağlama olasılığını zayıflattığı belirtildi.

Macaristan'da 2018'de çıkarılan yasal düzenlemelerin ayrıca iltica isteyen kişilere hukuki yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara engelleme getirdiği ifade edildi. Düzenleme, bu kişilere 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu.

Görüşte, ilticacıların kabul edilmemesi için getirilen yasal zeminin, Macaristan'ın AB hukukundan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

AB Komisyonu, Macaristan'ın iltica yasalarına uymadığı gerekçesiyle 2018'de mahkemede dava açmıştı. AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı, çoğunlukla başsavcılığın görüşleri doğrultusunda karar veriyor.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği, Macaristan, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AB mahkemesi başsavcısı: Macaristan göçmenlere muamelesinde AB hukukunu çiğnedi - Son Dakika


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