Son dakika haber: AB, Myanmar cunta yetkililerine yaptırımlarını 1 yıl uzatma kararı aldı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da ordunun darbe yaptığı 1 Şubat'tan sonra yönetimi devralan cunta lideri General Min Aung Hlaing'e ve askeri darbeye katılan cunta yetkililerine yönelik yaptırımlarını en az yıl 1 daha uzatma kararı aldı.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde birçok darbe karşıtı protestolar düzenlenmiş, güvenlik güçleri protestoculara gaz ve sersemletici bombaların yanı sıra ateş açarak müdahale etmişti. Yaşanan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybederken, aralarında Avrupa Birliği'nin de bulunduğu birçok ülke ve birlik darbecilere yönelik sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Yaptırımlara rağmen Myanmar'da yaşanan olayların giderek artması üzerine AB'den cunta yetkililerine ve cunta lideri General Min Aung Hlaing'e uygulanan yaptırımlara en az 1 yıl uzatma kararı geldi.

AB tarafından yapılan açıklamada, mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları, silah ambargosu ile asker ve polis güçleri için kullanılabilecek ekipmanların ihracatına getirilen kısıtlamaları içeren yaptırımların en az 30 Nisan 2022 tarihine kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi. Açıklamada, "Yaptırımlar, Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nden (Tatmadaw) üst düzey yetkilileri ve sınır koruma polisini, ayrıca Devlet İdare Konseyi'nin sivil üyelerini ve Seçim Komisyonu başkanını hedef alıyor" denildi.

Toplam 27 ülkeden oluşan bloğun Myanmar'a bu yıl içinde şu ana kadar 20,5 milyon avro (24,8 milyon dolar) yardım sağladığına dikkat çeken AB, "AB, Myanmar halkının yanında olmaya devam ediyor ve insani yardım sağlamaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

AB Dışişleri Bakanları şubat ayında yaptıkları açıklamada, yaptırımlar listesini sürekli olarak gözden geçirdiklerini ve düzinelerce yetkilinin yer aldığı listeye daha fazla isim eklemeyi reddetmediklerini ifade etmişlerdi. - BRÜKSEL