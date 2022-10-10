Son dakika haber: AB, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Son dakika haber: AB, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı

10.10.2022 13:28
Son dakika haber: AB, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer şehirlerindeki sivillere yönelik Rusya'nın saldırılarını kınadığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer şehirlerindeki sivillere yönelik Rusya'nın saldırılarını kınadığını duyurdu.

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Kiev ve diğer şehirlerdeki sivillere yönelik saldırıları nedeniyle derinden sarsıldığını bildirdi.

AB Temsilcisi, "Bu tür eylemlerin 21. yüzyılda yeri yoktur. Onları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Ukrayna'nın yanındayız. AB'den ek askeri destek yolda." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AB, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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