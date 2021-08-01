Son dakika haber: AB, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteğinde bulunuyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.