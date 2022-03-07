Son dakika haber | AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor

07.03.2022 17:54
Son dakika haber | AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB), Rusya'da ateşkes sağlanması ve savaşın durması konusunda Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da ateşkes sağlanması ve savaşın durması konusunda Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen gayriresmi AB Kalkınma Bakanları Toplantısı bitiminde Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'daki savaşın durdurulması konusunda Çin'in arabuluculuk yapıp yapamayacağı sorulan Borrell, bugünkü toplantı sırasında bir süre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Çin'in arabulucu olamayacağını çünkü Rusya'ya daha yakın bir duruş sergilediğini vurgulayan Borrell, "Ateşkes sağlanması için olası tüm diplomatik girişimler konusunda Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedim." dedi.

Borrell, Çin'in büyük bir küresel güç olduğunu, bu konuda bir rolü olabileceğini belirterek, "Çin'in Rusya ile bağlantısı malum. Bu yüzden krizin diplomatik yollarla çözümü konusunda kritik bir rol oynayabilirler." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, bugünkü açıklamasında, Pekin ile Moskova arasındaki dostluğun çok güçlü olduğunu belirterek, barışın sağlanması için arabulucu olabileceklerini söylemişti.

YORUMLAR
500
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı Son dakika gündem: Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Buchansky bölgesinden tahliyeler Son dakika gündem: Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Buchansky bölgesinden tahliyeler

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ateşkes, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 18:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement