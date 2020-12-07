Son dakika haber: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması

07.12.2020 21:23
Son dakika haber: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkiler konusuna AB liderlerinin karar vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkiler konusuna AB liderlerinin karar vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ele alınan konular hakkında bilgi verdi. Borrell, "Konsey'in fiziksel katılımla yapılmasından dolayı sevindim. Böyle olması işimizi kolaylaştırıyor. Her zamanki gibi çok yoğun bir gündemimiz vardı. Güzel bir haberle başlamak istiyorum. Bugün insan hakları ihlallerine karşı AB yaptırım rejimini kabul ettik. İlgili kararın alınmasından bir yıl sonrasında öneri kabul edildi. Bu bir ilktir. Bu karar AB için içerde ve uluslararası alanda katkılar sağlayacak. İnsan hakları konusunda bu çok net bir mesaj olmuştur. Bu karar üç gün sonra yaşanacak insan hakları günü öncesinde son derece anlamlı olmuştur. Bu yaptırımlar insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin AB topraklarına girmelerini ve AB fonlarından yararlanmalarını engellemeyi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Borrell, Venezuela'daki parlamento seçimlerine ilişkin de, "İkinci konumuz Venezuela oldu. Dün yapılan seçimlerle ilgili bir beyanımız var. Daha önce bu seçimlerin iyi geçmesi için önerilerimiz olmuştu ancak seçimler hür ve demokratik ilkelere göre olmamıştır ve Venezuela halkının görüşlerini yansıtmamaktadır. Venezuela'nın seçimleri uluslararası ilkelere uymamıştır ve Venezuela halkının önemli bir bölümü sandık başına gitmemiştir. Bu durumda belirtmeliyiz ki Venezuela bu sıkıştığı durumdan kurtulmak için desteğe ihtiyacı vardır. Venezuela halkına insani yardımlar yapılmalıdır. Buna ihtiyaçları var. AB olarak bu konuda yapılacaklara destek olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Belarus, Etiyopya ve Gürcistan'daki politik durumun da ele alındığı AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye ile ilişkilerin de görüşüldüğünü belirten Borrell, herhangi bir kararın alınmadığını, her ülke dışişleri bakanlarının kendi devlet veya hükümet başkanına birer rapor sunacağını, Türkiye hakkında kararı AB liderlerinin vereceğini bildirdi. Ayrıca ABD ile ilişkilerde yeni dönemin de görüşüldüğünü belirten Borrell, "AB ve ABD arasında yeni ve karşılıklı olarak AB'nin yararına olacak şekilde gelişmesini istiyoruz. Bu konu doğal olarak bizim stratejik bağımsızlığımızı da tartışmaya açtı" dedi. - BRÜKSEL

Son dakika haber: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Venezuela, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması - Son Dakika


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