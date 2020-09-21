Son dakika haber! Abana'da radarla hız denetimi uygulaması - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ekiplerince yapılan radarla hız denetimlerinde 34 araç sürücüsüne 14 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.

İnebolu ve Çatalzeytin kara yolu üzerindeki güzergahlarda yapılan uygulamalarda hız ve kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek ilgili kanun maddeleri gereğince işlem yapıldı.

Sürücüleri şehir içi hız limitlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler hakkında da sürücülere bilgi verdi.

Denetimlerin ilçenin giriş ve çıkışında yoğun şekilde devam edeceğini vurgulayan ekipler, sürücülerin mağdur olmamaları için kurallara uymalarını istedi.