Son dakika haber: Abana'da zorunluğu kış lastiği denetimleri - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ekiplerince şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekiplerince Bozkurt kara yolu üzerindeki 700. Yıl Şehitler Anıtı güzergahında yapılan uygulamada ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığı denetlendi. Kış lastiği olan araçlarda ise diş derinlikleri ölçüldü.

Kış şartlarının etkisini gösterdiği bölgede sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda bilgilendiren ekipler, güvenli sürüş ve seyahat için kış lastiğinin önemine dikkati çekti.

Ekipler, araçlarda çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmaları için sürücüleri uyardı.

Öte yandan durdurulan araçlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle HES kodu sorgulaması da yapıldı.