Son dakika haber | ABB Başkanı Yavaş su tarifelerinde indirimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber | ABB Başkanı Yavaş su tarifelerinde indirimi değerlendirdi Açıklaması

18.10.2022 15:40
Son dakika haber | ABB Başkanı Yavaş su tarifelerinde indirimi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberler: Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, su tarifelerinde indirim kararı uygulandığı takdirde ASKİ'nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğini belirterek, "Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik giderini karşılayamayacağız." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, su tarifelerinde indirim kararı uygulandığı takdirde ASKİ'nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğini belirterek, "Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik giderini karşılayamayacağız." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yavaş, ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı ile ilgili son durum hakkında değerlendirmede bulunan Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 50 daha indirim kararı alınmasının, yasa dışı olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş, Nisan 2019'dan bu yana ASKİ'ye maliyet açısından elektriğin yüzde 206, mazotun yüzde 190 ve asgari ücretin yüzde 81 zamlandığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Su gelirleri daha da azalsın, yüzde 50 düşsün isteniyor ama personele 2 milyar ödememiz gerekecek. Yatırım giderleri 5,5 milyar lira ve bunun içerisine Polatlı'ya getirilen su dahildir. Ayrıca elektriğe de 5 milyar lira para ödememiz gerekecek. Elektriğin parasını ödeyemezseniz Ankara halkına su veremezsiniz. Bu indirim uygulandığı takdirde ASKİ'nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz. Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik giderini karşılayamayacağız. Ayrıca vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve hukuk gibi zorunlu giderleri ödeyemeyeceğiz."

Konuyu yargıya taşıdıklarını hatırlatan Yavaş, "Tamamen yasa dışı olan bu kararın mutlaka mahkemeden döneceğine inanıyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisinin böyle basit bir önergeyle fiyatları indirme yetkisi yoktur." görüşünü dile getirdi.

İvedik-Temelli-Polatlı içme suyu hattının yapım çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu aktararak, belediyenin faaliyetlerini engellemek amacıyla suda indirim kararının alındığını savunan Yavaş, "Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdikten sonra Polatlı'nın içme suyu projesi aynen devam edecektir." bilgisini verdi.

Ankara'daki otobüs ücretlerine de değinen Mansur Yavaş, göreve geldiklerinden sonra toplu ulaşımın ucuz kullanılması için çalıştıklarını belirtti.

Yavaş, özel toplu taşıma esnafına devletin, 65 yaş üstü, indirimli veya ücretsiz binenler için aylık 1995 lira ödediğini, belediyenin ise otobüs başına bunun 20 katı yardım yaptığını anlattı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve ABB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu'nun da katıldığı toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğünün Nisan 2019'dan bu yana yaptığı yatırımları, devam eden çalışmaları ve indirim kararının sonuçlarına ilişkin sunum yapıldı.

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Kaynak: AA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Mansur Yavaş, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABB Başkanı Yavaş su tarifelerinde indirimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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