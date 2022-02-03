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Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2) - Son Dakika

Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)

03.02.2022 18:12

Son dakika gündem haberi: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda zarar gören dükkan ve araçlardan detaylar ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda enkaza dönen evden detay görüntüler İDLİB - ABD askerlerinin İdlib iline bağlı Atme köyü yakınlarındaki bir eve düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların...

ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda zarar gören dükkan ve araçlardan detaylar

ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda enkaza dönen evden detay görüntüler

İDLİB - ABD askerlerinin İdlib iline bağlı Atme köyü yakınlarındaki bir eve düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti. AA ekibi, ABD askerlerinin operasyon düzenlediği evi görüntüledi.

Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)
Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)
Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldü (2) - Son Dakika
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