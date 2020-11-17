ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada Pompeo, "ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyor. ABD çatışmalar başladığından bu yana şiddetin durdurulması çağrısında bulundu ve sivillerin de aralarında bulunduğu çok sayıda can kaybı yaşandığı askeri gerilimi kınadı." ifadelerine yer verdi.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Pompeo, "Son zamanlardaki çatışmaları durdurmak Dağlık Karabağ bölgesi için barışçıl, müzakereli bir çözümün ilk adımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İki tarafa da Minsk Grubu ile ortak çalışmaları çağrısında bulunan Pompeo, diplomatik angajmanlarının yanı sıra çatışmalardan etkilenen siviller için başta Kızıl Haç olmak üzere uluslararası organizasyonlara 5 milyon dolar yardım yapacaklarını ifade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım'da ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.