Son dakika haberleri! ABD Başkan Yardımcısı Pence: Şiddet asla kazanmaz; özgürlük kazanır

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Burada meydana gelen şiddeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu kutsal salonlarda, can kaybının yanı sıra bugün kongremizi (Capitol) savunanların uğradığı yaraların da acısını çekiyoruz' dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere ve yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, 'Bugün ABD Capitol tarihinde karanlık bir gündü, ancak ABD Capitol polisinin, federal eyaletin ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı çabaları sayesinde şiddet bastırıldı. Kongre Binası güvende ve çalışmalar devam ediyor. Bu tarihi yeri savunmak için görevlerinde kalan kadın ve erkeklere her zaman minnettar olacağız. Bugün, Kongre binamızda çıkan olaylara neden olan kişilere; siz kazanmadınız, şiddet asla kazanmaz özgürlük kazanır' dedi. Pence mesajını 'Hadi işe geri dönelim' sözleriyle bitirdi.