Son dakika haber! ABD Başkanı Biden: "ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek" - Son Dakika

Son dakika haber! ABD Başkanı Biden: "ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek"

29.03.2021 22:07
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden:

Bir son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan'a, kalan yüzde 10'unun ise en geç 1 Mayıs'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan'a, kalan yüzde 10'unun ise en geç 1 Mayıs'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Kovid-19 aşı programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son 3 günde rekor kırılarak 10 milyon kişinin aşılandığını belirten Biden, federal yönetimin, eyalet yönetimlerinin, ulusal muhafızların ve Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) "dev" bir aşı programı yürüttüğünü kaydetti.

Biden, aşı çalışmalarındaki ilerlemeye rağmen önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19'a karşı savaşımız bitmekten çok uzak. Durum, ölümcül derecede ciddi." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda virüsle mücadelede gardı düşürme zamanı olmadığının altını çizen Biden, "Aşı programında bazı gerilemeler olabilir. Önlemleri sıkı tutmazsak, virüs kötüye gidebilir." uyarısında bulundu.

Biden, nisanda marttan daha çok aşı yapmayı planladıklarını belirterek, aşı stoku artırma çalışmalarına hız verdiklerini vurguladı.

ABD'de 65 yaş üstü nüfusun neredeyse yüzde 75'inin aşılandığını kaydeden Biden, yaşlılar ve yüksek risk grubundaki kişilerin aşı programlarının da bir an önce tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

Biden, "ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek. Geriye kalan yüzde 10'luk dilim de en geç 1 Mayıs'a kadar programa dahil olacak." bilgisini paylaştı.

Eyaletlerin maske takma zorunluluğu konusunda ciddi davranması gerektiğinin altını çizen Biden, halka da "Lütfen maskelerinizi indirmeyin." çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, 1 Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ABD Başkanı Biden: 'ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek' - Son Dakika


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