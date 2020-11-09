Son dakika haber: ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. - Son Dakika

Son dakika haber: ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.
09.11.2020 20:57
Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.
Son Dakika Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı Donald Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı: Koronavirüs aşısı yakında geliyor Freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden aşağı düştü, bir otomobil demir yığınına döndü Son Dakika: Ermenistan'da Rus helikopteri düşürüldü: 2 mürettebat hayatını kaybetti Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz