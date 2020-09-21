ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles kentinde uğradığı saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi altında olan polis memuru Claudia Apolinar'ı (31), telefonla aradı. Konuşmakta güçlük çeken Apolinar, duygularını yazıya dökerek, Trump'la konuştu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Compton bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, iki polise yönelik silahlı saldırı düzenledi.Saldırıya uğrayan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı. ABD Başkanı Donald Trump, yaralanan polislerden biri olan Claudia Apolinar'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. ABD'de başkanlığı boyunca Trump'tan ilk kez böyle bir davranış ise yerel medyanın dikkatini çekti. Apolinar'ın aldığı darbeler nedeniyle konuşamadığı, Trump'a verdiği cevapları bir kağıda yazarak iletişim kurduğu ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Compton bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, 24 yaşındaki bir polis ve Claudia Apolinar'a yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Apolinar, birkaç defa vurulmasına rağmen 24 yaşındaki meslektaşını güvenli bir noktaya sürükleyerek yaralarına ilk yardım uyguladı. Apolinar, ABD kamuoyunda 'kahraman' olarak övgü toplamıştı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

ABD medyası, silahlı saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini duyurdu. Saldırganın 28-30 yaşlarında siyahi bir erkek olduğu ve hala polis tarafından arandığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, polislerden birinin yaşamını yitirmesi durumunda saldırganın idam cezasına çarptırılmak üzere mahkemeye çıkarılması gerektiğini savunmuştu.