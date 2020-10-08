Son dakika haber: ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum" - Son Dakika

Son dakika haber: ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum"

08.10.2020 01:25
Son dakika haber: ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj:

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump, Regeneron isimli firmanın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "antikor kokteylinin" kendisine çok iyi geldiğini ve bu ilacı herkes için bedava yapacaklarını belirterek, "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump, Regeneron isimli firmanın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "antikor kokteylinin" kendisine çok iyi geldiğini ve bu ilacı herkes için bedava yapacaklarını belirterek, "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde, Oval Ofis'in önünde kaydettiği video mesajında, Walter Reed Askeri Hastanesinde 4 gün kaldıktan sonra önceki gün Beyaz Saray'da döndüğünü anımsatarak, "Beyaz Saray'da kalabilirdim ancak doktorlar benim başkan olduğumu söyleyerek beni hastaneye götürdüler." ifadesini kullandı.

Doktorlarının çok iyi iş çıkardığını belirterek, "Hastaneye gittiğimde kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bana Regeneron isimli bir ilaç verdiler, başka şeyler de yaptılar ama bence en temel ilaç buydu, kısa süre içinde olanlar inanılmazdı. Kendimi iyi hissettim." diye konuştu.

Regeneron isimli ilaç için "acil durum kullanımı" yetkisi vereceğini belirten Trump, "Hastanedeyseniz ve kendinizi kötü hissediyorsanız bu ilacı bedaya alabileceksiniz. " dedi.

Son aylarda Kovid-19 ile mücadele anlamında bilim insanlarının "inanılmaz" işler çıkardığının altını çizen Trump, şu anda Kovid-19'a karşı işe yarayan bir ilacın olmasının aşıdan daha önemli olduğunu vurguladı.

Trump'tan aşının seçim sonrasına kalacağı sinyali

Aşı çalışmalarının da hızla devam ettiğinin altını çizen Trump, "Çok kısa zaman içerisinde aşımız olacak. Bunu bence seçimlerden önce yapmalıydık ancak işin içine siyaset girdi. Sorun değil. Onlar oyunlarını oynamak istiyor, seçimlerden sonra aşımız olur." yorumunda bulundu.

ABD İlaç ve Gıda İdaresinin (FDA) çok hızlı hareket ettiğini belirten Trump, Regeneron isimli firmanın ilacından şöyle bahsetti:

"Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Burada gizli bir lütuf vardı. Bu hastalığa yakalandım, bu ilaçtan haberim oldu, bu ilacı bana vermelerini söyledim. Bu benim önerimdi. ve ilaç çok iyi iş çıkardı. Bu hastalığa yakalanmasaydım, bu ilaçtan da haberimiz olmayacaktı. Bana verilen tedavinin aynısının size de verilmesini istiyorum ve bu ilacı bedava yapacağım."

Kovid-19 salgını konusunda Çin'e de yüklenmeyi sürdüren Trump, "Yaşananlar sizin değil, Çin'in kabahatiydi. Çin, bu ülkeye ve dünyaya yaptıkları için büyük bir bedel ödeyecek." mesajını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: 'Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayip Birinci'nin ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama: Sehven yazılmış KKTC'nin kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi MHP'li Semih Yalçın'dan "Bahçeli MHP'yi kapatsın" diyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'na yanıt: Dilini koparırız Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darbetti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darbetti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı         
00:02
İngiliz model Katie Price, eski sevgilisini 3 erkekle aldatmış İngiliz model Katie Price, eski sevgilisini 3 erkekle aldatmış         
23:16
Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi         
21:54
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
AP vekilleri Türkiye'ye askeri operasyon istedi, AB Yüksek Temsilcisi Borrell sert çıktı: Söz konusu olamaz AP vekilleri Türkiye'ye askeri operasyon istedi, AB Yüksek Temsilcisi Borrell sert çıktı: Söz konusu olamaz         
12:53
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı         
09:03
İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 01:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei