Son dakika haber... ABD borsaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Covid-19 yardımlarının genişletilmesine ilişkin olarak Demokrat Parti ile görüşmeye hazır olduklarını açıklamasının ardından, ABD'deki başlıca hisse senedi borsaları, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Mnuchin gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray yönetiminin, Covid-19 krizi etkilerine karşı hazırlanan yardım paketlerine daha çok kaynak aktarılması konusunda, Demokratlar ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.