Son dakika haber! ABD çekilmenin ardından Afganistan'da yaklaşık 650 asker bulunduracak - Son Dakika

ABD'nin Afganistan'daki çekilmenin tamamlanmasının ardından diplomatik personeli korumak amacıyla yaklaşık 650 asker bırakacağı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, AP'ye yaptıkları açıklamada, ek olarak, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için birkaç yüz Amerikan askerinin eylüle kadar ülkede bulundurulmasının planlandığını belirtti.

Ülkedeki 4 binden fazla Amerikan askerinin Başkan Joe Biden'ın hedef olarak koyduğu 11 Eylül tarihinden önce ülkeden ayrılması öngörülürken, yaklaşık 650 askerin kalıcı olarak ülkede bulunacağı belirtildi.

Pentagon Basın Müşaviri John Kirby, dün yaptığı açıklamada, "(Çekilme) hedefimizde bir değişiklik yok. Sahadaki durum dinamik, gelişmeleri günlük olarak değerlendiriyoruz. İsimsiz kaynakların zaman çizelgesindeki değişimlere ilişkin verdiği bilgiler tahmin olarak değerlendirilmemeli" ifadelerini kullandı.

Kabil Uluslararası Havalimanı'nın korunması

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin ve diğer diplomatik misyonlarını koruması amacıyla ülkede tutulacak askerlerin dışında, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın korunması için görüşmelerin yürütüldüğü Türkiye'ye destek için havaalanında belirli miktarda asker ve donanımın muhafaza edileceği kaydedildi.

AP'ye bilgi veren bakanlık yetkilileri, Türkiye ile yapılan görüşmelerde, havaalanında bir Roketsavar Füze ve Havan Sistemi (C-RAM) ve onu çalıştıracak personelin bulundurulması konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Yetkililer, Türkiye ile ABD'nin de destek vermesi koşuluyla havaalanını koruma görevini devralma konusunda büyük ölçüde uzlaştıklarını, ABD ve Türk askeri yetkililerinin bu hafta Ankara'da bir araya gelerek bu konudaki anlaşmayı sonuçlandıracaklarını ifade etti.