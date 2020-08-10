ABD'nin Chicago kentinde, mağazaları yağmalayıp, iş yerlerine zarar veren gruba çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Chicago Polisi Sözcüsü Tom Ahem, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Michigan Caddesi'nde bir grubun mağazaları yağmaladığını ve iş yerlerine zarar verdiğini kaydetti.

Gruptan birilerinin polise ateş açılması üzerine karşılık verildiğini, 13 polis memurunun yaralandığını duyurdu.

Olaylara karışan 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kent merkezinde metro ve otobüs seferleri bir süreliğine durduruldu.

Öte yandan Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood da yaptığı açıklamada, "Bu olanlar kentimiz için bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.