Son dakika haber! ABD'de 12 yaşındaki çocuklar üzerinde koronavirüs aşısı denemesine başlanacak

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs aşı adayının 12 yaş ve üzeri çocuklar üzerinde de deneneceğini açıkladı.

İlaç şirketi Pfizer, koronavirüs aşı adayını 12 yaş ve üzeri çocuklarda da test etmeyi planladığını ve ebeveynlerin bu konuya ilgili olduğunu belirtti. Çocuklarda klinik deney onay alırsa, ABD'de çocukları da içeren ilk koronavirüs aşı denemesi olacak.Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi'ndeki Aşı Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Robert Frenck, hastanedeki bir ekibin, bu hafta 16 ve 17 yaşlarındaki gençleri aşılamaya başlayacağını ve daha sonra 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar üzerinde testlere başlanacağını söyledi.